Кризис

Рентабельность малого и среднего бизнеса в Свердловской области не превышает 5-15%

Рентабельность предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ) в Свердловской области не превышает 5-15%. Об этом УрБК сообщил президент Свердловского областного союза МСБ Анатолий Филиппенков.



«Самая благоприятная ситуация наблюдается в сегменте аптек, ремонтных мастерских и в производстве сельскохозяйственной продукции. Всем остальным малым предприятиям заметно сложнее», — заявил А. Филиппенков.



По его словам, уральский бизнес столкнулся с усилением административного давления.



«Действительно, за последние пять лет штрафные санкции за нарушения экологической, пожарной безопасности заметно ужесточились. Государство ввело лицензирование там, где его раньше не было. Также внедряется более сложная форма отчетности. Из-за этого малый и средний бизнес вынужден закрываться или уходить «в тень». Общее число предприятий МСБ в регионе сокращается. Если на региональном уровне мы чувствуем какую-то господдержку, то на федеральном и муниципальном ее явно недостаточно», — считает Анатолий Филиппенков.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: