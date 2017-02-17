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Футбольный клуб «Урал» в 2017 году расширил сотрудничество с «МегаФоном»
17 февраль 2017 (14:44)
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2017. В преддверии первого официального матча сезона 2016-2017 годов весь состав команды, менеджмент, а также тренерский штаб футбольного клуба «Урал» стали абонентами сети «МегаФон». Об этом сообщает пресс-служба оператора связи.
«МегаФон» и ФК «Урал» объявили о расширении сотрудничества на 2017 год — «уральские шмели» ускорились в глобальной сети до 4G-скоростей и получили в смартфонах звук HD-качества.
«Несмотря на расстояния от дома, наша команда всегда должна быть на связи, чтобы не только решать рабочие вопросы, но и просто позвонить родным. Мобильный интернет помогает в работе тренеров, особенно во время «разборов проведенной игры» — в любой момент можно быстро загрузить необходимый эпизод матча для анализа технико-тактической деятельности отдельных игроков и команды в целом. Поэтому свои мобильные вопросы мы доверяем «МегаФону», — отметил пресс-атташе ФК «Урал» Никита Медведевских.
По данным связистов, команда ФК «Урал» ведет активную мобильную жизнь. Так, футболисты в 6 раз чаще общаются по мобильному и в 5 раз больше загружают данных в интернете, чем в среднем в месяц житель Свердловской области. Наибольшее количество звонков совершают игроки, уже завершившие свою профессиональную карьеру — коллектив селекционно-аналитического отдела ФК, который ведет поиск и переговоры с потенциальными новичками команды.
«Для этих сотрудников, как и для игроков-легионеров «Урала», «МегаФон» предложил максимально выгодные условия для общения по международным направлениям», — рассказали в пресс-службе.
Сейчас наиболее популярный город для звонков футболистов — Лимассол (Кипр), где в последнее время ФК «Урал» находится на сборе.
«Для нас крайне важно соответствовать ожиданиям клиентов, чтобы партнеры знали, что могут положиться на нас в любой момент. Благодаря такому подходу теперь все игроки «Урала» выбирают качество и скорость «МегаФона» как при нахождении в офисе, так и на футбольном поле в любой точке России или мира. Родным и близким сотрудников футбольного клуба мы также предлагаем льготные условия по специальной программе «Наши люди», которая позволяет экономить на связи до 20% мобильных расходов», — рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса компании «МегаФон» на Урале Инна Смирнова.
«МегаФон» и ФК «Урал» объявили о расширении сотрудничества на 2017 год — «уральские шмели» ускорились в глобальной сети до 4G-скоростей и получили в смартфонах звук HD-качества.
«Несмотря на расстояния от дома, наша команда всегда должна быть на связи, чтобы не только решать рабочие вопросы, но и просто позвонить родным. Мобильный интернет помогает в работе тренеров, особенно во время «разборов проведенной игры» — в любой момент можно быстро загрузить необходимый эпизод матча для анализа технико-тактической деятельности отдельных игроков и команды в целом. Поэтому свои мобильные вопросы мы доверяем «МегаФону», — отметил пресс-атташе ФК «Урал» Никита Медведевских.
По данным связистов, команда ФК «Урал» ведет активную мобильную жизнь. Так, футболисты в 6 раз чаще общаются по мобильному и в 5 раз больше загружают данных в интернете, чем в среднем в месяц житель Свердловской области. Наибольшее количество звонков совершают игроки, уже завершившие свою профессиональную карьеру — коллектив селекционно-аналитического отдела ФК, который ведет поиск и переговоры с потенциальными новичками команды.
«Для этих сотрудников, как и для игроков-легионеров «Урала», «МегаФон» предложил максимально выгодные условия для общения по международным направлениям», — рассказали в пресс-службе.
Сейчас наиболее популярный город для звонков футболистов — Лимассол (Кипр), где в последнее время ФК «Урал» находится на сборе.
«Для нас крайне важно соответствовать ожиданиям клиентов, чтобы партнеры знали, что могут положиться на нас в любой момент. Благодаря такому подходу теперь все игроки «Урала» выбирают качество и скорость «МегаФона» как при нахождении в офисе, так и на футбольном поле в любой точке России или мира. Родным и близким сотрудников футбольного клуба мы также предлагаем льготные условия по специальной программе «Наши люди», которая позволяет экономить на связи до 20% мобильных расходов», — рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса компании «МегаФон» на Урале Инна Смирнова.
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