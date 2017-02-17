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Жительница Екатеринбурга за мелкий коммерческий подкуп оштрафована на 70 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2017. Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении директора магазина страховок Ирины Браяловской. Она признана виновной по части 1 статьи 204.2 УК РФ «Мелкий коммерческий подкуп», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Судом установлено, что И. Браяловская, являясь директором ООО «Будь уверен «Магазин страховок», оформляла и сопровождала договоры страхования, в том числе договоры обязательного страхования автогражданской ответственности с владельцами транспортных средств, по которым права и обязанности перед страхователями приобретал страховщик — ООО «Страховая компания ЮжУрал-АСКО».



В соответствии с действующим законодательством, для заключения договора ОСАГО владелец транспортного средства среди прочих документов обязан предоставить страховщику диагностическую карту, содержащую сведения о соответствии автомобиля обязательным требованиям безопасности транспортных средств, о чем И. Браяловская достоверно знала.



В период с апреля по май 2016 года И. Браяловская, осознавая, что ООО «Будь уверен «Магазин страховок» не имеет аккредитации и не является оператором технического осмотра, незаконно получила денежные средства в размере 1,5 тыс. руб. от четырех жителей города, обратившихся к ней за незаконными оформлением и выдачей страховых полисов ОСАГО на основании подложных диагностических карт с заключениями о возможности эксплуатации автомобиля без фактического прохождения им технического осмотра.



Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 70 тыс. руб.

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