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На «Уралвагонзаводе» Горнозаводское отделение СОСПП подвело итоги 2016 года

17 февраль 2017 (14:10)

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2017. Во дворце культуры «Уралвагонзавода» прошло годовое собрание горнозаводского территориального отделения свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В мероприятии, которое состоялось под председательством исполнительного директора «Уралвагонзавода» Владимира Рощупкина, приняли участие 30 членов СОСППа.

На собрании также присутствовали министр экономики Свердловской области Дмитрий Ноженко, заместитель министра промышленности и науки региона Виктория Казакова, управляющий Горнозаводским управленческим округом Евгений Каюмов, исполнительный вице-президент СОСПП Игорь Кудрявцев и глава Нижнего Тагила Сергей Носов.

В ходе собрания были подведены итоги работы объединения в 2016 году и определены основные направления деятельности в 2017 году. Среди последних — оценка регулирующего воздействия, использование мер поддержки предпринимателей, стратегия развития на уровне муниципального образования, оценка кадастровой стоимости недвижимости земельных участков, работа в кооперации и другие.

Кроме того, прошло обсуждение вопросов, связанных с дорожной картой, по внедрению целевой модели организации контрольно-надзорной деятельности в Свердловской области, со специальными инвестиционными контрактами и Фондом технологического развития промышленности области, выступающими в качестве инструментов реализации региональной промышленной политики, и других важных моментов. В ходе мероприятия В. Рощупкин и С. Носов подписали соглашение о взаимодействии при проведении оценки регулирующего воздействия нормативных актов.

Почетными грамотами Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей были награждены В. Рощупкин и генеральный директор ЧОО «Вымпел-А» Олег Аршинов за достижение существенных результатов в работе отделения.

Участники собрания также выбрали делегатов Горнозаводского территориального отделения для участия в конференции СОСПП, которая состоится в апреле 2017 года. В число делегатов вошли В. Рощупкин, а также генеральный директор ООО «УКБВ» (входит в состав УВЗ) Дмитрий Перфильев, гендиректор ООО «УНТК» (также входит в состав УВЗ) Анатолий Потапов.

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