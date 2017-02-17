Каждое десятое предприятие на Урале может закрыться

В Свердловской области провели опрос среди предпринимательского сообщества. Выяснилось, что 53% компаний намерены сохранить свое дело, 37% — планируют развивать предприятие, 9,5% — собираются уйти с рынка. Как отмечают эксперты, на Среднем Урале сохраняются неблагоприятные условия для ведения бизнеса. В первую очередь предприниматели жалуются на административные барьеры, высокую стоимость кредитных ресурсов, большую налоговую и социальную нагрузку.По данным правительства Свердловской области, больше всего обращений уральских бизнесменов связано с избыточной контрольно-надзорной деятельностью. Несмотря на «проверочные каникулы», фактическая надзорная нагрузка на уральских предпринимателей за последнее время не уменьшилась из-за увеличения внеплановых проверок по целому ряду видов контроля.Президент Свердловского областного союза малого и среднего бизнеса (МСБ) Анатолий Филиппенков подтвердил, что административное давление на уральский бизнес заметно усилилось.«Действительно, за последние пять лет штрафные санкции за нарушения экологической, пожарной безопасности заметно ужесточились. Государство ввело лицензирование там, где его раньше не было. Также внедряется более сложная форма отчетности. Из-за этого малый и средний бизнес вынужден закрываться или уходить «в тень». Общее число предприятий МСБ в регионе сокращается. Если на региональном уровне мы чувствуем какую-то господдержку, то на федеральном и муниципальном ее явно недостаточно», — считает Анатолий Филиппенков.Кроме административных существует ряд экономических барьеров для развития малого и среднего бизнеса. Однако из самых острых проблем — недоступность кредитных ресурсов. Согласно исследованию аналитического центра НАФИ, за последний год 68% малых предприятий в РФ не обращались за займами. В первую очередь это связано с высокими кредитными ставками (в среднем они составляют 20%).«Рентабельность свердловских организаций МСБ не превышает 5-15%. Самая благоприятная ситуация наблюдается в сегменте аптек, ремонтных мастерских и в производстве сельскохозяйственной продукции. Всем остальным малым предприятиям заметно сложнее», — сообщил Анатолий Филиппенков.Еще одна серьезная проблема — рост долгов крупного бизнеса перед малым и средним за отгруженные товары или выполненные услуги. Нередко просрочка достигает полгода-год. Малые предприятия практически никак не защищены от этих рисков. В суды в таких случаях обращаются крайне редко, так как боятся потерять рынок сбыта продукции.«С одной стороны, мы видим статистику, что в 2016 году обанкротилось меньше предприятий, чем в 2015 году. С другой, через эту процедуру обычно проходят средние и крупные предприятия. А малые компании чаще всего просто прекращают свое существование. Они как бы находятся в другой системе координат. В 2015 году МСБ боролся за выживание всеми доступными способами. В 2016-2017 годах предприятия стали массово закрываться. Главные проблемы — сужение рынков сбыта, недоступные кредитные ресурсы, а также высокая социальная и налоговая нагрузка. Если работать официально, то на 1 руб. нужно отдавать 45 коп. Это очень много. У нас эта нагрузка заметно больше, чем в других цивилизованных странах», — рассказал президент Свердловского фонда развития предпринимательства Владимир Лобок.Эксперт считает, что переход в «серые» схемы работы не помогает улучшить финансовое положение уральских предприятий.«Сейчас бизнес постепенно уходит «в тень». Однако в подполье нормально работать невозможно. Для того, чтобы получить кредит или господдержку, необходимо предоставить официальную отчетность. Получается, что уральскому бизнесу невозможно нормально работать ни в «белой», ни в «серой» зоне», — полагает Владимир Лобок.По оценкам наблюдателей, ситуация в сфере малого и среднего бизнеса в Свердловской области улучшится только после окончания экономического кризиса в РФ или в случае проведения радикальных экономических реформ, которые позволят сократить налоговую и социальную нагрузку на компании. Однако пока предпосылок для этого не видно. Поэтому число малых предприятий на Среднем Урале в 2017 году, скорее всего, продолжит сокращаться.