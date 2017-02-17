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Минстрой предложил уравнять голоса собственников квартир на собраниях

УрБК, Москва, 17.02.2017. В Минстрое РФ обсуждают поправки в Жилищный кодекс, которые упростят подсчет голосов собственников помещений на общих собраниях. Вместо распределения прав на голосовании в зависимости от доли площади квартиры в общедомовой ведомство предлагает ввести систему «одно жилое помещение = один голос».



Как поясняет на своей странице в соцсети замминистра Андрей Чибис, текущая система подсчета голосов сложна, из-за нее на собраниях возникает «много вопросов», в то время как любая ошибка в протоколе собрания — основание для признания его недействительным.



«Часто этим пользуются недобросовестные УК для того, чтобы не дать активным собственникам создать ТСЖ или поменять управляющую компанию. Бывают и такие злоупотребления: например, при вводе в эксплуатацию новостроек — пока застройщику принадлежит большая часть квартир в доме, он может выбрать управляющую компанию по своему усмотрению», — пишет он.



При этом предлагается ограничить количество голосов, которыми может обладать один собственник. Даже если ему принадлежат 95% помещений в многоквартирном доме, он не получит более 10% голосов.



Также чиновник отмечает, что по действующей схеме владелец 100-метровой «трешки» имеет в пять раз больше голосов, чем собственник 20-метрвоой студии «при том, что и лифтом, и подъездом, и всей инфраструктурой они пользуются одинаково».



В комментариях у инициативы нашлись сторонники, большинство пользователей в комментариях раскритиковали идею. При этом последние отмечают, что текущая схема, наоборот, справедлива: собственники больших по площади помещений купили их по большей стоимости. То есть инициатива противоречит самому смыслу рыночной экономики.



Кроме того, суммы платежей за содержание жилья также рассчитываются от площади квартиры, значит, собственник 100-метровой «трешки» платит больше за инфраструктуру, чем владелец 20-метровой студии. В свою очередь, пользование инфраструктурой зависит от количества жильцов и не имеет ничего общего с голосованием.

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