Дайджест
Рыбаков из КНДР посадили за нападение на россиян
17 февраль 2017 (13:16)
Суд в Приморье вынес приговор северокорейским рыбакам, напавших на российских пограничников в Японском море. Об этом сообщается на сайте Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России (СКР).
Мужчин признали виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») Уголовного кодекса России. «Суд приговорил их к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в ведомстве.
Приговоры в законную силу пока не вступили.
Мужчин признали виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») Уголовного кодекса России. «Суд приговорил их к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в ведомстве.
Приговоры в законную силу пока не вступили.
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