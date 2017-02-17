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Рыбаков из КНДР посадили за нападение на россиян

17 февраль 2017 (13:16)

Суд в Приморье вынес приговор северокорейским рыбакам, напавших на российских пограничников в Японском море. Об этом сообщается на сайте Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России (СКР).

Мужчин признали виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») Уголовного кодекса России. «Суд приговорил их к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в ведомстве.

Приговоры в законную силу пока не вступили.

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