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70% альпийских курортов могут исчезнуть к 2100 году

Ученые спрогнозировали потерю Альпами к 2100 году до 70% современного снежного покрова. Посвященное этому исследование опубликовано в журнале The Cryosphere, передает портал «Лента.ру».



Прогноз ученых справедлив при сохранении текущих темпов глобального потепления. В этом случае снежный покров к концу века исчезнет на участках ниже 2,5 тыс. метров относительно уровня моря. Также должна сократиться, примерно на полтора месяца, продолжительность лыжного сезона, и на 40% — глубина снежного покрова на высоте до трех тысяч метров.



Авторы отмечают, что от глобального потепления наиболее сильно пострадают горнолыжные базы, расположенные ниже 1,2 тыс. метров над уровнем моря. На этих территориях находится примерно четверть таких объектов на Альпах.

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