Дайджест

На Украине могут запретить «ВКонтакте» и «Одноклассники»

17 февраль 2017 (13:16)

Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк призвал заблокировать в стране «Одноклассники» и «ВКонтакте». Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

По его словам, «2017-й должен стать годом защиты информационного пространства от российской пропаганды». «Надеюсь, что и Министерство образования также присоединится и будет объяснять через своих преподавателей, психологов, учителей о вреде для наших учеников быть пользователем именно этих двух социальных сетей», — отметил Шкиряк.

10 февраля два жителя Донецкой области получили по пять лет тюрьмы за поддержку самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик во «ВКонтакте». Их признали виновными в нарушении второй части уголовной статьи 110, которая предусматривает наказание за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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