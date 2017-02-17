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В результате авиаудара в Йемене погибло 10 человек

В результате удара самолетов коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, по Йемену погибли девять женщин и ребенок. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местных жителей.



Удар был нанесен вечером в среду, 16 февраля, в деревне Ашира к северу от Саны по дому вождя племени, союзного движению хоуситов. Там собрались люди на поминальную церемонию по умершей женщине.



Как рассказал один из очевидцев, люди услышали звук самолетов и начали выбегать из дома. Бомбы попали непосредственно в здание, обрушилась крыша.



Коалиция заявила, что приступила к расследованию сообщений о жертвах в этом районе.

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