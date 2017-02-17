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Отмена аукциона на размещение рекламных щитов вдоль Кольцовского тракта признана незаконной
17 февраль 2017 (12:39)
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2017. Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил в полном объеме требования Фонда имущества региона признать незаконным отмену аукциона на размещение рекламных щитов вдоль Кольцовского тракта.
«Решение УФАС по Свердловской области об отмене аукциона № 1 признано незаконным, и Управление обязано восстановить нарушенные права Фонда имущества», — сообщает пресс-служба Фонда имущества региона.
Напомним, это был первый аукцион, который проводил Фонд имущества Свердловской области после передачи полномочий в сфере наружной рекламы с муниципального на областной уровень. Он состоялся 13 октября 2016 года.
Победителем по лоту №1 признана компания «Хэт-Трик». Итоговая цена лота — 2 млн 986 тыс. 1 руб. при начальной цене 1 млн 786 тыс. 1 руб. Победителем по лоту №2 стала компания «Абсолют». Итоговая цена — 3 млн 086 тыс. 1 руб. при начальной цене 1 млн 786 тыс. 1 руб. Оба лота включают по семь супер-сайтов размером 4х12 м.
Победителем по лоту №3 признали компанию «Ай». Итоговая цена лота — 2 млн 907 тыс. 260 руб. при начальной цене 2 млн 207 тыс. 260 руб. Лот состоит из 22 ситибордов объемом 3х6 м.
Однако ООО «Продвижение» обратилось в региональное УФАС с жалобой на действия организатора торгов — Фонда имущества Свердловской области. В результате рассмотрения жалобы в ноябре прошлого года решением УФАС по Свердловской области Фонду имущества было выдано предписание с требованием принять все меры по отмене данного аукциона.
«Основанием к отмене итогов было то, что ссылка на техническую документацию к торгам, опубликованная на сайте Фонда имущества Свердловской области, не открывалась с одних устройств, но работала при активации с других. Например, невозможно было пройти по ней с некоторых стационарных компьютеров. Таким образом, не все желающие участвовать в торгах были в равных условиях», — пояснили УрБК в управлении.
11 ноября 2016 года Фонд имущества подал исковое заявление о признании данного решения УФАС по Свердловской области незаконным и необоснованным.
«Решение УФАС по Свердловской области об отмене аукциона № 1 признано незаконным, и Управление обязано восстановить нарушенные права Фонда имущества», — сообщает пресс-служба Фонда имущества региона.
Напомним, это был первый аукцион, который проводил Фонд имущества Свердловской области после передачи полномочий в сфере наружной рекламы с муниципального на областной уровень. Он состоялся 13 октября 2016 года.
Победителем по лоту №1 признана компания «Хэт-Трик». Итоговая цена лота — 2 млн 986 тыс. 1 руб. при начальной цене 1 млн 786 тыс. 1 руб. Победителем по лоту №2 стала компания «Абсолют». Итоговая цена — 3 млн 086 тыс. 1 руб. при начальной цене 1 млн 786 тыс. 1 руб. Оба лота включают по семь супер-сайтов размером 4х12 м.
Победителем по лоту №3 признали компанию «Ай». Итоговая цена лота — 2 млн 907 тыс. 260 руб. при начальной цене 2 млн 207 тыс. 260 руб. Лот состоит из 22 ситибордов объемом 3х6 м.
Однако ООО «Продвижение» обратилось в региональное УФАС с жалобой на действия организатора торгов — Фонда имущества Свердловской области. В результате рассмотрения жалобы в ноябре прошлого года решением УФАС по Свердловской области Фонду имущества было выдано предписание с требованием принять все меры по отмене данного аукциона.
«Основанием к отмене итогов было то, что ссылка на техническую документацию к торгам, опубликованная на сайте Фонда имущества Свердловской области, не открывалась с одних устройств, но работала при активации с других. Например, невозможно было пройти по ней с некоторых стационарных компьютеров. Таким образом, не все желающие участвовать в торгах были в равных условиях», — пояснили УрБК в управлении.
11 ноября 2016 года Фонд имущества подал исковое заявление о признании данного решения УФАС по Свердловской области незаконным и необоснованным.
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