В Академическом районе пройдет праздник «Лыжня России»

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2017. В выходные, 18 февраля, в Академическом районе пройдет традиционный спортивный праздник — «Лыжня России». Об этом сообщает пресс-служба «РСГ-Академическое».«Восьмой год подряд сотни жителей района принимают участие в этой популярной и действительно массовой спортивной акции», — говорится в сообщении.В 11.45 на улице Вильгельма де Геннина начнется парад открытия, а затем стартуют сами состязания. В их программе — шесть отдельных забегов: четыре для детей и юношей на 1 км и два — для взрослых на 2 км. Особенно массовыми обещают стать забег семей и забег для взрослых жителей района.Трасса для массовых забегов уже подготовлена и обновлена с помощью снегоходов. Участники состязаний смогут бежать как классическим, так и коньковым ходом. Организаторы — компания «РСГ-Академическое» и Управляющая компания «Академический» — сделали все для того, чтобы спортивный праздник удался на славу.