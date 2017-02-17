Новости дня
В Академическом районе пройдет праздник «Лыжня России»
17 февраль 2017 (12:08)
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2017. В выходные, 18 февраля, в Академическом районе пройдет традиционный спортивный праздник — «Лыжня России». Об этом сообщает пресс-служба «РСГ-Академическое».
«Восьмой год подряд сотни жителей района принимают участие в этой популярной и действительно массовой спортивной акции», — говорится в сообщении.
В 11.45 на улице Вильгельма де Геннина начнется парад открытия, а затем стартуют сами состязания. В их программе — шесть отдельных забегов: четыре для детей и юношей на 1 км и два — для взрослых на 2 км. Особенно массовыми обещают стать забег семей и забег для взрослых жителей района.
Трасса для массовых забегов уже подготовлена и обновлена с помощью снегоходов. Участники состязаний смогут бежать как классическим, так и коньковым ходом. Организаторы — компания «РСГ-Академическое» и Управляющая компания «Академический» — сделали все для того, чтобы спортивный праздник удался на славу.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
ул. Вильгельма де Геннина, 31.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
«Восьмой год подряд сотни жителей района принимают участие в этой популярной и действительно массовой спортивной акции», — говорится в сообщении.
В 11.45 на улице Вильгельма де Геннина начнется парад открытия, а затем стартуют сами состязания. В их программе — шесть отдельных забегов: четыре для детей и юношей на 1 км и два — для взрослых на 2 км. Особенно массовыми обещают стать забег семей и забег для взрослых жителей района.
Трасса для массовых забегов уже подготовлена и обновлена с помощью снегоходов. Участники состязаний смогут бежать как классическим, так и коньковым ходом. Организаторы — компания «РСГ-Академическое» и Управляющая компания «Академический» — сделали все для того, чтобы спортивный праздник удался на славу.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
ул. Вильгельма де Геннина, 31.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В районе «Академический» пройдет «Лыжня России»
- ОАО «МЕТКОМБАНК» выступит партнером Масленицы в Академическом
- Порядка 700 жителей района Академический приняли участие в «Лыжне России — 2013»
- В районе Академический в Екатеринбурге прошли соревнования «Лыжня России»
- Жители района «Академический» приняли участие в масленичных гуляньях, организованных ЗАО «РЕНОВА-СтройГруп-Академическое»
Loading...