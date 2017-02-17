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Водонапорную башню «Омсктрансмаша» включили в реестр региональных памятников культуры

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2017. Одна из исторических построек Омского завода транспортного машиностроения (входит в состав НПК «Уралвагонзавод») — водонапорная башня — включена в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



В результате проведения соответствующей экспертизы строение охарактеризовано как «важный элемент, формирующий фронт исторического фрагмента застройки города».



Более 40 лет здание не используется по прямому назначению, в настоящее время здесь расположено одно из подразделений единого центра документации предприятия. По данным технического паспорта, водонапорная башня железнодорожных мастерских была введена в эксплуатацию в 1901 году с целью водоснабжения главных железнодорожных мастерских. В 1930-е годы она стала обслуживать и паровозовагоноремонтный завод, 1960-е — завод имени Октябрьской революции».



«В связи с присвоением водонапорной башне статуса объекта культурного наследия на предприятие ложится ряд особых условий, касающихся эксплуатации здания, его содержания и обеспечения пожарной безопасности, а также заключения сделок по его отчуждению. В числе обязательств — запрет на размещение наружной рекламы на объекте, а также недопустимость проведения работ, изменяющих его внешний облик, — подчеркивает начальник отдела имущественных отношений «Омсктрансмаша» Елена Сергеева.



Строение конца XIX века выполнено в стиле эклектики с выраженными романскими элементами. Художественная выразительность и высокая степень сохранности здания привлекает к нему интерес со стороны исследователей и ценителей дореволюционной архитектуры.

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