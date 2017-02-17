Новости дня

Екатеринбург вошел в список городов с самыми большими автомобильными пробками

УрБК, Москва, 17.02.2017. Екатеринбург вошел в десятку городов с самыми большими автомобильными пробками. Об этом сообщает пресс-служба компании Google.



«В России больше всего в пробках приходится стоять жителям Москвы, Самары и Краснодара. Санкт-Петербург, второй по численности населения город, только на шестом месте. Наименее загружен среди крупных городов — Красноярск», — говорится в сообщении.



Рейтинг основывался на принципе соотношения скорости, с которой автомобилист мог бы двигаться по свободной дороге, к реальной скорости.



Также в Google отметили, что чаще всего интернет-пользователи за последний год интересовались ситуацией на дорогах в Санкт-Петербурге, Москве и Самаре. Екатеринбург также входит в первую десятку городов, ситуация на дорогах которого интересует россиян чаще всего.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: