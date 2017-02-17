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На Среднем Урале количество уголовных дел по налоговым преступлениям выросло на 7,6%
17 февраль 2017 (10:07)
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2017. В 2016 году следственные органы Свердловской области возбудили 85 уголовных дел по материалам выездных налоговых проверок, что на 7,6% выше уровня 2015 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной налоговой службы (ФНС).
В то же время в регионе сокращается количество судебных споров с участием налоговых органов. За прошедший спор их количество сократилось на 206. В пользу ФНС вынесено 55% судебных актов с сумой удовлетворенных требований более 67% от оспариваемой суммы.
«Это означает, что у налогоплательщиков претензий к налоговым органам становится меньше, а наша позиция в судах более аргументированной», — отметил руководитель регионального налогового управления ФНС Сергей Логинов.
Кроме того, по итогам 2016 года налоговые органы Свердловской области принудительно взыскали в бюджет 17 млрд руб. задолженности, в том числе в ходе реализации процедур банкротства.
Стоит отметить, что с 1 января 2017 года налоговые органы приступили к администрированию страховых взносов. Планируется, что это будет способствовать росту поступлений во внебюджетные фонды и снижению задолженности.
В то же время в регионе сокращается количество судебных споров с участием налоговых органов. За прошедший спор их количество сократилось на 206. В пользу ФНС вынесено 55% судебных актов с сумой удовлетворенных требований более 67% от оспариваемой суммы.
«Это означает, что у налогоплательщиков претензий к налоговым органам становится меньше, а наша позиция в судах более аргументированной», — отметил руководитель регионального налогового управления ФНС Сергей Логинов.
Кроме того, по итогам 2016 года налоговые органы Свердловской области принудительно взыскали в бюджет 17 млрд руб. задолженности, в том числе в ходе реализации процедур банкротства.
Стоит отметить, что с 1 января 2017 года налоговые органы приступили к администрированию страховых взносов. Планируется, что это будет способствовать росту поступлений во внебюджетные фонды и снижению задолженности.
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