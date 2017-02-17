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НАФИ: Две трети компаний малого бизнеса не обращаются за кредитами

УрБК, Москва, 17.02.2017. Две трети компаний, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП), за последний год не обращались за кредитами. Об этом сообщает «Банки.ру» со ссылкой на результаты опроса руководителей предприятий, проведенного аналитическим центром НАФИ совместно с фондом Citi, Национальной ассоциацией участников микрофинансового рынка (НАУМИР) и Российским микрофинансовым центром (РМЦ).



За последний год 32% субъектов МСП обращались за кредитами или займами. В основном это были кредиты для юридических лиц (14%) и займы в микрофинансовых организациях (9%). Почти каждый десятый предприниматель признается, что оформлял кредит для нужд предприятия как физическое лицо (8%). При этом 68% предпринимателей не обращались за оформлением займов, и большинство из них объясняют это тем, что рассчитывают на собственные средства.



Каждый второй предприниматель за последний год подавал заявление на кредит один раз (51%), еще 22% — дважды, а 27% обращались три раза и более. Те, кто получил одобрение, не всегда получают всю сумму (средняя сумма заявки — 8 млн руб., а средняя одобренная сумма — 4,7 млн). Те опрошенные, которым было отказано в кредитах (32%), в половине случаев не получили разъяснений.



При оформлении заявки на кредит пользовались советами сторонних специалистов 22% респондентов, а самостоятельно оформляли заем 78%. Предприниматели, не прибегавшие к внешним консультациям, получали одобрение по кредитам реже (7%).



Субъекты МСП, имеющие положительный опыт кредитования, в большей степени ориентированы на расширение знаний о финансировании бизнеса (33%) и финансовом планировании (29%), в отличие от предпринимателей, которые получили отказ в кредитовании. Для последних важно получение знаний в части продаж (23%), подбора персонала и управления им (12%).



«Результаты опроса свидетельствуют о невостребованности внешнего финансирования среди подавляющего числа малых и средних предприятий ввиду наличия собственных средств. Однако углубленный анализ показывает, что причина заключается не в устойчивом финансовом положении предприятия, а в преобладании пассивной стратегии ведения бизнеса», — комментирует генеральный директор аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева.



По ее словам, в этом сегменте также много вынужденных предпринимателей, открывших дело в 90-х годах под давлением жизненных обстоятельств.

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