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В Екатеринбурге магазин «Семь пятниц» подозревают в нарушении закона о рекламе

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2017. Свердловское УФАС возбудило дело о нарушении закона о рекламе в отношении ООО «МАГ-3» (магазин «Семь пятниц»). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В управление поступило заявление физического лица о распространении листовок, а также информации в интернете, содержащих рекламу спиртного напитка «Бренди Торрес 10 лет 0,5 л 38%». В ней указаны недостоверные сведения о цене товара — 699,9 руб. при покупке от двух бутылок в период проведения акции с 17 по 30 ноября 2016 года. Между тем при покупке данного товара 30.11.2016 в магазине «Семь пятниц» по адресу г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 190 (ООО «МАГ-3») цена составила 849, 99 руб. за бутылку.



Заявитель расценил данный факт как нарушение 38-ФЗ «О рекламе» и сообщил, что получил листовку в магазине «Семь пятниц».



На рекламной листовке внизу справа в разделе контакты указан сайт 7пятниц.соm. В числе адресов магазинов на указанном сайте указан магазин по адресу г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 190. Кассовый чек, выданный заявителю при покупке в магазине «Семь пятниц», расположенному по указанному адресу, содержит реквизиты ООО «МАГ-3. Таким образом, по мнению экспертов ведомства, компания является возможным рекламодателем.

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