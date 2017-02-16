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Возбуждено дело по факту мошенничества с землями лесного фонда в Березовском

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2017. В Свердловской области по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с землями государственного лесного фонда. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.



Земельный участок площадью более 20 га, расположенный вблизи садоводческого потребительского общества «Черемшанка» города Березовского, по данным материалов лесоустройства 2000 и 2003 годов, входит в состав земель государственного лесного фонда в границах производственного сельскохозяйственного кооператива «Шиловский». При этом уполномоченными органами не принималось решения о передаче указанного земельного участка в иную собственность.



При этом в соответствии с информацией Управления Росреестра по Свердловской области указанный земельный участок с 2010 года находится в собственности физического лица и отнесен к землям сельскохозяйственного назначения — для ведения дачного хозяйства. Основанием для внесения указанных сведений в Единый государственный реестр прав на недвижимость стал генеральный план Березовского, утвержденный в августе 2009 года решением думы городского округа с включенным в него указанным участком.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, впоследствии данный земельный участок площадью более 20 га был предоставлен физическому лицу ООО «ГринПарк» на основании договора аренды.



Учитывая отсутствие законных оснований для исключения указанного земельного участка из состава государственного лесного фонда, прокуратура Березовского направила материалы проверки в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки.



По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».

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