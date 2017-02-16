Кризис

Индекс промпроизводства в Свердловской области снизился на 10,9%

Индекс промышленного производства в Свердловской области в январе 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года снизился на 10,9%, при этом к аналогичному периоду 2016 года показатель увеличился на 4,2%. Об этом говорится в материалах Свердловскстата.



В сфере добычи полезных ископаемых в отчетном периоде по сравнению с январем 2016 года зафиксировано снижение на 6,7%, а по отношению к показателям декабря 2016 года — на 23,1%.



В обрабатывающих производствах к январю 2016 года отмечен рост на 8,6%, а к декабрю того же года — снижение на 2,4%.



В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды также зафиксировано увеличение показателя на 4% к аналогичному периоду прошлого года и снижение на 9,5% к декабрю 2016 года.

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