«СвердНИИхиммаш» начал год с крупных контрактов

АО «СвердНИИхиммаш» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) в феврале 2017 года сообщило о заключении ряда значимых для предприятия контрактов на производство и поставку оборудования для российских предприятий ГК «Росатом». Кроме того, компания досрочно выполнила условия договора с индийскими коллегами на поставку электронагревателей для АЭС «Куданкулам». Эксперты отмечают, что портфель заказов свердловского предприятия свидетельствует о его стабильном развитии в сложных экономических условиях.Одним из важных для АО «СвердНИИхиммаш» контрактов стал договор о производстве и поставке комплекса оборудования для переработки жидких радиоактивных отходов для строящихся энергоблоков №1 и 2 Курской АЭС-2. Работы выполняются в рамках соглашения о комплектной поставке оборудования, ранее заключенного АО «Атомэнергомаш».«Комплекс будет обеспечивать процесс переработки отходов, включающий в себя прием и переработку трапных вод, их выдержку до распада короткоживущих радионуклидов, концентрирование кубового остатка и его цементирование. При этом из жидких отходов в процессе очистки будет получаться дистиллят, используемый для собственных нужд станции, а концентрат — цементироваться. Комплекс предназначен для нераспространения жидких радиоактивных отходов за пределы атомных станций, соблюдения экологических требований и обеспечения безопасных условий труда», — рассказали в пресс-службе предприятия.Следует отметить, что «СвердНИИхиммаш» имеет богатый опыт разработки и поставки оборудования для систем спецводоочистки для Белоярской, Ленинградской, Нововоронежской, Тяньванской АЭС (Китай), АЭС «Бушер» (Иран) и других отечественных и зарубежных АЭС. При этом предприятие постоянно совершенствует производство, внося конструктивные улучшения и применяя новые технологии.«Эта работа позволяет «СвердНИИхиммашу» выйти на новый уровень производственной деятельности, так как впервые оборудование для переработки жидких отходов будет поставляться в виде комплектной поставки. Если ранее оборудование передавалось заказчику в виде отдельных систем, то теперь — «под ключ». Добиться этого удалось благодаря накопленному опыту, касающемуся подобного оборудования, а также совершенствованию производственных процессов в «СвердНИИхиммаше», — отметил главный инженер по бизнес-направлению «КП РАО» Иван Ильиных.Между тем работа по изготовлению оборудования для атомных станций ведется и с зарубежными партнерами. В частности, в феврале текущего года «СвердНИИхиммаш» завершил поставку трех электронагревателей системы сжигания водорода для энергоблоков №1 и №2 АЭС «Куданкулам» в Индии на сумму более 21 млн руб.«Особенность этого контракта заключается в том, что электронагреватели для индийской АЭС были поставлены с опережением графика. Согласно подписанному контракту, оборудование должно было быть передано в апреле этого года, однако по просьбе заказчика электронагреватели удалось отгрузить практически на четыре месяца раньше», — отметил начальник научного отдела Илья Звонков.Помимо сотрудничества с атомными станциями, АО «СвердНИИхиммаш» разрабатывает и производит оборудование для других дивизионов ГК «Росатом», в частности, Топливной компании «ТВЭЛ».Так, в феврале стало известно о заключении контракта с АО «НЗХК-Инжиниринг» на поставку двух вертикальных непрерывно действующих шнековых тарельчатых центрифуг типа Н-220. Оборудование будет использоваться на ПАО «Машиностроительный завод» и предназначено для разделения неоднородных систем на фазы при помощи центробежных сил. Сумма контракта составила более 22 млн руб.«В последнее время наблюдается устойчивый и планомерный рост заказов на центрифужное оборудование. Это особенно приятно отмечать, так как со времен СССР, в эпоху которого данное направление было одним из главных в работе института, заказы на изготовление и поставки центрифуг стали единичными. Теперь, в связи с обновлением и расширением производств на промышленных предприятиях, центрифуги «СвердНИИхиммаша» вновь становятся востребованными и привлекательными», — отметил и.о. директора департамента по маркетингу и преддоговорной работе предприятия Дмитрий Иванов.Таким образом, несмотря на экономический кризис, АО «СвердНИИхиммаш» постоянно совершенствует свои производства, направленные на создание уникального оборудования и сложных технологических комплексов для атомной отрасли. На сегодняшний день продукция свердловского инжинирингового центра востребована не только в России, но и за рубежом.