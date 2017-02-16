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Свердловские суды в 2016 году взыскали с силовиков за незаконные действия 8,26 млн рублей
16 февраль 2017 (17:37)
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2017. В суды Свердловской области в 2016 году поступило 101 гражданское дело о возмещении ущерба за незаконные действия органов дознания, следствия, прокуратуры и суда. Из них 51 иск был удовлетворен.
Как сообщил на пресс-конференции в Екатеринбурге председатель облсуда Александр Дементьев, взыскано возмещение ущерба на общую сумму 8 млн 260 тыс. 634 руб.
«Суды стоят на защите прав граждан. При этом суды и далее будут непреодолимым препятствием на пути непрофессионализма, некомпетентности и тем более злоупотребления властными полномочия кем бы то ни было», — подчеркнул А. Дементьев.
Как сообщил на пресс-конференции в Екатеринбурге председатель облсуда Александр Дементьев, взыскано возмещение ущерба на общую сумму 8 млн 260 тыс. 634 руб.
«Суды стоят на защите прав граждан. При этом суды и далее будут непреодолимым препятствием на пути непрофессионализма, некомпетентности и тем более злоупотребления властными полномочия кем бы то ни было», — подчеркнул А. Дементьев.
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