Дайджест
Кремль не рассматривает идею введения визового режима с Белоруссией
16 февраль 2017 (17:24)
Москва не рассматривает вопрос введения визового режима с Белоруссией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает портал «Лента.ру».
«Нет, такой темы мы не рассматриваем», — сказал он, отвечая на вопрос, обсуждается ли в Кремле такая возможность.
Ранее в четверг Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовал результаты исследования, согласно которым почти 80% россиян считают целесообразным восстановить визовый режим с Белоруссией из-за решения Минска отменить ограничения на въезд гражданам 80 стран.
Только 16% респондентов согласились на сохранение открытой границы между двумя странами.
«Нет, такой темы мы не рассматриваем», — сказал он, отвечая на вопрос, обсуждается ли в Кремле такая возможность.
Ранее в четверг Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовал результаты исследования, согласно которым почти 80% россиян считают целесообразным восстановить визовый режим с Белоруссией из-за решения Минска отменить ограничения на въезд гражданам 80 стран.
Только 16% респондентов согласились на сохранение открытой границы между двумя странами.
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