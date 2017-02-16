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Бывший участник группы «Сектор Газа» попал под машину

Бывший гитарист рок-группы «Сектор Газа» Игорь Кущев попал под машину в Воронеже. Об этом сообщает портал «Блокнот Воронеж».



Инцидент произошел днем ранее. Кущева при переходе дороги сбил 28-летний водитель иномарки KIA Ceed. От удара музыканта отбросило на другой автомобиль.



57-летний Кущев был госпитализирован в реанимацию. Врачи диагностировали у него ушиб головного мозга.



Как сообщает РЕН ТВ, очевидцы заявили, что водитель скрылся с места происшествия. В пресс-службе ГИБДД Воронежа опровергли эту информацию.



Игорь Кущев — соло-гитарист первого состава «Сектора Газа». Он пришел в группу в 1989 году и участвовал в создании альбомов «Плуги-вуги», «Колхозный панк», «Зловещие мертвецы», «Ядрена вошь» и «Ночь перед Рождеством». в 1991-м он ушел из коллектива.

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