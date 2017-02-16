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В 2016 году в Екатеринбурге было построено более 129 тыс. кв. м. складских площадей
16 февраль 2017 (16:53)
УрБК, Москва, 16.02.2017. По итогам 2016 года в Екатеринбурге было построено 129,87 тыс. кв. м. качественных складских помещений, что составляет 5% от общего объема возведенных подобных площадей в России. Об этом сообщает консалтинговая компания Colliers intrernational.
На сегодняшний день объем предложения на рынке складской недвижимости в Екатеринбурге составляет 1,058 тыс. кв. м.
Всего за прошедший год в России было введено 1,378 млн кв. м. складских площадей. Из них 469 тыс. приходится на регионы страны, в то время как в 2015 году в регионах было введено 600 тыс. кв. м.
Доля вакантных площадей на конец года по стране достигла 8,2% (512 тыс. кв. м.).
По прогнозам аналитиков, в 2017 году продолжится снижения объемов ввода складских помещений в регионах страны. По итогам этого года показатель достигнет лишь 400 тыс. кв. м.
На сегодняшний день объем предложения на рынке складской недвижимости в Екатеринбурге составляет 1,058 тыс. кв. м.
Всего за прошедший год в России было введено 1,378 млн кв. м. складских площадей. Из них 469 тыс. приходится на регионы страны, в то время как в 2015 году в регионах было введено 600 тыс. кв. м.
Доля вакантных площадей на конец года по стране достигла 8,2% (512 тыс. кв. м.).
По прогнозам аналитиков, в 2017 году продолжится снижения объемов ввода складских помещений в регионах страны. По итогам этого года показатель достигнет лишь 400 тыс. кв. м.
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