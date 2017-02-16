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На Среднем Урале 64% коррупционных дел в судах были о взятке в сумме до 10 тыс. рублей
16 февраль 2017 (16:33)
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2017. Суды Свердловской области в 2016 году рассмотрели 320 коррупционных уголовных дел в отношении 359 человек, что в два раза меньше, чем в 2015 году. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил председатель облсуда Александр Дементьев.
Из них 64% — дела о взятке в сумме до 10 тыс. руб. В большинстве своем это попытка иностранных граждан путем взятки избежать административной ответственности за правонарушения и последующего выдворения за пределы России.
За взятки в сумме 10-50 тыс. руб. осуждены 17 человек, в сумме 50-250 тыс. руб. — 10 человек, а в сумме свыше 1 млн руб. — всего 3 человека. Из них большинство — лица, осуществляющие управленческие функции в коммерческих организациях.
Из них 64% — дела о взятке в сумме до 10 тыс. руб. В большинстве своем это попытка иностранных граждан путем взятки избежать административной ответственности за правонарушения и последующего выдворения за пределы России.
За взятки в сумме 10-50 тыс. руб. осуждены 17 человек, в сумме 50-250 тыс. руб. — 10 человек, а в сумме свыше 1 млн руб. — всего 3 человека. Из них большинство — лица, осуществляющие управленческие функции в коммерческих организациях.
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