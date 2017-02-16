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ФСК ЕЭС поставила под нагрузку оборудование новой подстанции в ХМАО

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2017. ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») поставила под рабочую нагрузку оборудование подстанции 220 кВ «Вектор» в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщает группа связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Западной Сибири.



Новый энергообъект обеспечит передачу электроэнергии потребителям Нефтеюганского энергорайона и подключение производственных мощностей нефтедобывающего предприятия «РН-Юганскнефтегаз» («Роснефть»).



На подстанции построены открытые распределительные устройства 110 и 220 кВ, закрытое распределительное устройство 35 кВ, общеподстанционный пункт управления, установлены два автотрансформатора 220/110 кВ общей мощностью 250 МВА и два трансформатора 110/35 кВ общей мощностью 126 МВА.



К энергосистеме подстанция «Вектор» подключена двухцепными заходами от линии электропередачи 220 кВ «Пыть-Ях — Усть-Балык» общей протяженностью 20,8 км.



Постановка оборудования под рабочую нагрузку — это один из заключительных этапов проверки работоспособности подстанции.

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