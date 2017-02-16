Новости дня
В Свердловской области 9,5% предпринимателей планируют закрыть свое дело
16 февраль 2017 (15:52)
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2017. В Свердловской области 9,5% предпринимателей по тем или иным причинам планируют закрыть свое дело.
Как сообщается на сайте регионального правительства, чуть более 53% бизнесменов намерены сохранить бизнес, около 37% — развивать свое дело.
Предприниматели по-прежнему жалуются на избыточную контрольно-надзорную деятельность. Несмотря на «проверочные каникулы», фактическая нагрузка на бизнес не уменьшилась из-за увеличения внеплановых проверок по целому ряду видов контроля.
Кроме того, необходимо совершенствование регулирования в вопросах размещения нестационарных объектов торговли. В Свердловской области действует около 6 тыс. 700 таких объектов.
Как сообщается на сайте регионального правительства, чуть более 53% бизнесменов намерены сохранить бизнес, около 37% — развивать свое дело.
Предприниматели по-прежнему жалуются на избыточную контрольно-надзорную деятельность. Несмотря на «проверочные каникулы», фактическая нагрузка на бизнес не уменьшилась из-за увеличения внеплановых проверок по целому ряду видов контроля.
Кроме того, необходимо совершенствование регулирования в вопросах размещения нестационарных объектов торговли. В Свердловской области действует около 6 тыс. 700 таких объектов.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге утвердили схему размещения нестационарных объектов торговли
- С территории Екатеринбурга за прошедшую неделю вынесено 10 нестационарных объектов торговли
- В администрации Екатеринбурга к июню 2014 года подготовят 3-летнюю схему размещения нестационарных объектов торговли
- Предприниматели смогут пройти бесплатное обучение в бизнес-школе Инфраструктурного хаба малого и среднего предпринимательства Свердловской области
- ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» выступило партнером Второго областного фестиваля предпринимателей — участников проекта «Начни свое дело»
Loading...