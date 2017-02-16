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В Свердловской области 9,5% предпринимателей планируют закрыть свое дело

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2017. В Свердловской области 9,5% предпринимателей по тем или иным причинам планируют закрыть свое дело.



Как сообщается на сайте регионального правительства, чуть более 53% бизнесменов намерены сохранить бизнес, около 37% — развивать свое дело.



Предприниматели по-прежнему жалуются на избыточную контрольно-надзорную деятельность. Несмотря на «проверочные каникулы», фактическая нагрузка на бизнес не уменьшилась из-за увеличения внеплановых проверок по целому ряду видов контроля.



Кроме того, необходимо совершенствование регулирования в вопросах размещения нестационарных объектов торговли. В Свердловской области действует около 6 тыс. 700 таких объектов.

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