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Свердловские суды в 2016 году удовлетворили 45,4% жалоб предпринимателей на действия властей

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2017. Суды Свердловской области в 2016 году рассмотрели 5 тыс. 288 жалоб предпринимателей на действия должностных лиц и коллегиальных органов. Из них удовлетворено 45,4% обращений, сообщил на пресс-конференции в Екатеринбурге председатель облсуда Александр Дементьев.



«Мы не препятствуем деятельности предпринимателей. Наоборот, мы стараемся способствовать дальнейшей работе бизнеса», — отметил он.



По экономической направленности было рассмотрено 151 уголовное дело. В отношении трех человек суды первой инстанции прекратили уголовные дела за отсутствием состава преступления. Еще в отношении двух подсудимых оправдательные приговоры были вынесены апелляционными инстанциями.



«В интересах малого и среднего предпринимательства недавно были внесены изменения в закон, позволяющие судам за допущенные нарушения при отсутствии вреда жизни, здоровью людей, безопасности другим объектам и государства вместо административного штрафа, который может поставить под угрозу существование самого бизнеса, применять предупреждение. В 2016 году принято 6 тыс. 300 таких решений, что на 31% больше, чем в 2015 году», — добавил А. Дементьев.

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