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ЕВРАЗ направит 1 млрд руб. на развитие шахты Есаульская

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2017. ЕВРАЗ утвердил инвестиционный проект по развитию пласта 29а шахты Есаульская с балансовыми запасами более 10 млн т коксующегося угля ценной марки ГЖ. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Мощность пласта составляет порядка 3 м. Добычу планируется начать в III квартале 2019 года с запуском лавы 29-37. Инвестиции в проект составят 1 млрд руб.



«Текущие запасы на «Есаульской» заканчиваются через 2,5 года. Переход на новый пласт поможет сохранить предприятие и рабочие места. Сегодня коллективу необходимо приложить максимум усилий, чтобы в короткие сроки реализовать сложный, но перспективный проект и обеспечить шахте стабильное будущее», — отметил генеральный директор Распадской угольной компании Сергей Степанов.



Проект по развитию пласта планируется выполнить в два этапа: первый предполагает отработку лав на фланговых уклонах, второй — освоение запасов, расположенных в центральной части пласта. Для безопасного ведения горных работ предусмотрена комплексная система дегазации. Уже проведены технические работы по вскрытию, ведется подготовка проходческих забоев.



Для своевременной подготовки запасов без разрыва очистного фронта планируется приобрести комплект современного горно-шахтного оборудования: проходческие комбайны отечественного производства КП-21, самовыдвигающиеся концевые системы и самоходные вагоны. Также под землей будет смонтирована монорельсовая дорога протяженностью 11,5 км для доставки людей и материалов и более 10 км ленточных конвейеров для транспортировки угля с нового пласта до угольного склада.



В настоящее время шахта «Есаульская» отрабатывает лаву 26-32 на пласте 26. Среднегодовая добыча составляет порядка 1,4 млн т угля. С переходом на новый пласт предприятие планирует увеличить объем производства угля до 2 млн т в год.



Шахта «Есаульская» находится под управлением ООО «Распадская угольная компания», которое также осуществляет функции управляющей организации в отношении иных угольных активов ПАО «Распадская» и ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» (входят в состав ЕВРАЗа).

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