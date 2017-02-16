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Официальный курс доллара США вырос на 37 коп., евро — на 62 коп.

16 февраль 2017 (15:02)

УрБК, Москва, 16.02.2017. ЦБ установил официальные курсы иностранных валют на 17 февраля. Курс долл. США вырос на 37,88 коп., до 57,15 руб. Курс евро вырос на 62,91 коп., составив 60,65 руб.

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