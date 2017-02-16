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Игорь Холманских считает нарушением отсутствие общественных слушаний по новой транспортной схеме Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2017. Полномочный представитель президента РФ в УрФО Игорь Холманских объяснил перенос ввода новой транспортной схемы в Екатеринбурге политизированностью вопроса, а значит, еще рано говорить об урегулировании всех вопросов между городскими и региональными властями. Об этом он сообщил сегодня в ходе пресс-конференции.



«К сожалению, продолжается тенденция в Свердловской области, что в общем-то технический вопрос вдруг приобретает политическую окраску. Вот это неправильно, этого происходить не должно», — сказал он.



По его словам, необходимость реформы транспортной схемы в городе очевидна. Однако отсутствие общественных слушаний можно посчитать нарушением со стороны администрации Екатеринбурга, которая ответственна за этот вопрос.



«Конечно, там допущены были нарушения, когда не были проведены общественные слушания, и возможно она была не очень хорошо подготовлена. Но это опять же должно оставаться в зоне ответственности муниципальных властей. Не надо такие поводы просто давать. Изменения схем пассажирских перевозок происходят в муниципалитетах постоянно. Жизнь едет, развиваются, муниципалитеты строят новые жилые кварталы, возможно где-то появляются новые производства. Понятно, что сама по себе тема, что в Екатеринбурге необходимо менять транспортную схему, очевидна», — пояснил он.



Также И. Холманских отметил необходимость сохранить частных перевозчиков в новой схеме при учете того, что к ним будут предъявляться такие же требования, что и к муниципальным.

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