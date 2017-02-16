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В Свердловской области в 2016 году суды приостановили деятельность 189 юридических лиц

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2017. В Свердловской области в 2016 году в рамках административного производства суды приостановили деятельность 189 юридических лиц. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил председатель облсуда Александр Дементьев.



По его словам, за прошлый год 158 должностных лиц были дисквалифицированы на срок до 1,5 лет. Такие меры принимались в связи с нарушением лицензионного законодательства, правил безопасности проведения работ, пожарных и санитарных норм.



Всего в 2016 году суды региона рассмотрели порядка 164 тыс. административных дел, что на 7% меньше, чем в 2015 году.

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