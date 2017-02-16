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Авиакомпания Azur Air оштрафована за задержку рейса Екатеринбург — Пхукет

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2017. В Екатеринбурге авиакомпания Azur Air оштрафована на 20 тыс. руб. за нарушение требований воздушного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.



Ранее ведомство провело проверку исполнения законодательства о защите прав пассажиров в связи с задержкой на 11 часов 26 минут рейса ZF-9633 по маршруту Екатеринбург — Пхукет 21 декабря 2016 года.



В нарушение требований воздушного законодательства не все пассажиры были размещены в гостинице и получили горячее питание (176 из 335 пассажиров). При этом горячее питание было представлено с нарушением сроков, предусмотренных федеральными авиационными правилами.



В связи с выявленными нарушениями закона в отношении ООО «АЗУР эйр» возбуждено дело по части 1 статьи 14.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях РФ «Оказание населению услуг с нарушением установленных законодательством РФ требований».



Решением заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области авиакомпания оштрафована на сумму 20 тыс. руб.



Кроме того, прокурором в суд предъявлены 10 исковых заявлений к туроператорам о взыскании морального вреда в интересах социально-незащищенных категорий граждан (несовершеннолетние и пенсионеры).

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