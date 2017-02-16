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ЦБ предупредил банки об очередном канале для отмывания

УрБК, Москва, 16.02.2017. Центробанк просит банки внимательнее проверять переводы клиентов-юрлиц и индивидуальных предпринимателей по внешнеторговым контрактам на транспортировку товара. Об этом сообщают «Ведомости».



«Количество таких операций растет непропорционально объему импорта товаров в Россию, а масштабы дают основание предполагать, что их цель — незаконный вывод денежных средств из страны и отмывание преступных доходов», — сообщается в письме за подписью зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина.



Как правило, у грузоотправителя или перевозчика отсутствуют документы, подтверждающие наличие товара, нет и оформленного паспорта сделки, а для расчетов по контрактам клиент использует счета, по которым другие платежи проводятся нерегулярно и в размерах, не сопоставимых с масштабом деятельности компании, сказано в нем.



Если у банка возникнут сомнения в подлинности документов либо клиент предоставит неполный комплект, банк вправе отказать ему в проведении операций по счету и должен направить информацию об операциях в Росфинмониторинг.

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