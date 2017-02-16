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В конгресс США внесли законопроект о блокировке снятия антироссийских санкций

Группа сенаторов и члены палаты представителей внесли идентичный законопроект в обе палаты конгресса США о контроле над любыми действиями по отмене антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА «Новости».



Согласно законопроекту, отмена или ослабление сдерживающих мер против России предусматривает период пересмотра в 120 дней. В случае если конгресс не примет запрещающую резолюцию, то президент сможет предпринять соответствующие действия.



В случае принятия предыдущие указы экс-президента США Барака Обамы о введении антироссийских санкций обретут статус закона, в то время как для отмены санкций потребуется согласие конгресса.

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