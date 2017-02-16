Дайджест
Министр обороны Британии вновь обвинил РФ в попытке дестабилизировать Запад
16 февраль 2017 (13:40)
Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон в очередной раз обвинил Россию в попытках дестабилизировать Запад и НАТО, в том числе через СМИ. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Россия пытается дестабилизировать Запад, пытается добиться разобщения альянса (НАТО), и одна из главных задач — и альянс это понимает — это вместе отражать все эти угрозы. И будь то терроризм, российская агрессия или киберугрозы, альянс должен держаться единым фронтом», — сказал М.Фэллон.
Министр вновь обвинил российских хакеров во вмешательстве в выборы в Болгарии и Франции, после чего корреспондент телеканала задал ему вопрос, не вмешалась ли Россия и в референдум о членстве Великобритании в ЕС.
«Ну, вы видите мягкую пропаганду, которую Россия осуществляет через телеканал, который у нее есть в Великобритании, и через новостные агентства у нее есть влияние на Великобританию. Мы должны быть очень бдительны в том, что касается действий России», — ответил М. Фэллон.
При этом министр признал необходимость диалога с Россией.
«Россия пытается дестабилизировать Запад, пытается добиться разобщения альянса (НАТО), и одна из главных задач — и альянс это понимает — это вместе отражать все эти угрозы. И будь то терроризм, российская агрессия или киберугрозы, альянс должен держаться единым фронтом», — сказал М.Фэллон.
Министр вновь обвинил российских хакеров во вмешательстве в выборы в Болгарии и Франции, после чего корреспондент телеканала задал ему вопрос, не вмешалась ли Россия и в референдум о членстве Великобритании в ЕС.
«Ну, вы видите мягкую пропаганду, которую Россия осуществляет через телеканал, который у нее есть в Великобритании, и через новостные агентства у нее есть влияние на Великобританию. Мы должны быть очень бдительны в том, что касается действий России», — ответил М. Фэллон.
При этом министр признал необходимость диалога с Россией.
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