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Министр обороны Британии вновь обвинил РФ в попытке дестабилизировать Запад

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон в очередной раз обвинил Россию в попытках дестабилизировать Запад и НАТО, в том числе через СМИ. Об этом сообщает РИА «Новости».



«Россия пытается дестабилизировать Запад, пытается добиться разобщения альянса (НАТО), и одна из главных задач — и альянс это понимает — это вместе отражать все эти угрозы. И будь то терроризм, российская агрессия или киберугрозы, альянс должен держаться единым фронтом», — сказал М.Фэллон.



Министр вновь обвинил российских хакеров во вмешательстве в выборы в Болгарии и Франции, после чего корреспондент телеканала задал ему вопрос, не вмешалась ли Россия и в референдум о членстве Великобритании в ЕС.



«Ну, вы видите мягкую пропаганду, которую Россия осуществляет через телеканал, который у нее есть в Великобритании, и через новостные агентства у нее есть влияние на Великобританию. Мы должны быть очень бдительны в том, что касается действий России», — ответил М. Фэллон.



При этом министр признал необходимость диалога с Россией.

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