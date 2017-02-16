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Малайзия передаст тело Ким Чен Нама посольству КНДР
16 февраль 2017 (13:40)
Малайзия передаст тело Ким Чен Нама, старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ыра, посольству Северной Кореи. Об этом заявил 16 февраля вице-премьер Малайзии Ахмад Захид Хамиди. Об этом сообщает «Российская газета».
Передача тела произойдет, как только будут исполнены все необходимые процедуры.
«Вскрытие уже провели, но точная причина смерти пока не определена», — отметил Ахмад Захид Хамиди.
Напомним, Ким Чен Нам, старший сын покойного лидера КНДР Ким Чен Ира, пожаловался на недомогание в аэропорту Куала-Лумпура и скончался по пути в больницу. В настоящее время выдвигаются различные версии его отравления, трое подозреваемых уже задержаны властями Малайзии, однако ни одна из версий пока что не подтверждена.
Передача тела произойдет, как только будут исполнены все необходимые процедуры.
«Вскрытие уже провели, но точная причина смерти пока не определена», — отметил Ахмад Захид Хамиди.
Напомним, Ким Чен Нам, старший сын покойного лидера КНДР Ким Чен Ира, пожаловался на недомогание в аэропорту Куала-Лумпура и скончался по пути в больницу. В настоящее время выдвигаются различные версии его отравления, трое подозреваемых уже задержаны властями Малайзии, однако ни одна из версий пока что не подтверждена.
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