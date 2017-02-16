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Малайзия передаст тело Ким Чен Нама посольству КНДР

16 февраль 2017 (13:40)

Малайзия передаст тело Ким Чен Нама, старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ыра, посольству Северной Кореи. Об этом заявил 16 февраля вице-премьер Малайзии Ахмад Захид Хамиди. Об этом сообщает «Российская газета».

Передача тела произойдет, как только будут исполнены все необходимые процедуры.

«Вскрытие уже провели, но точная причина смерти пока не определена», — отметил Ахмад Захид Хамиди.

Напомним, Ким Чен Нам, старший сын покойного лидера КНДР Ким Чен Ира, пожаловался на недомогание в аэропорту Куала-Лумпура и скончался по пути в больницу. В настоящее время выдвигаются различные версии его отравления, трое подозреваемых уже задержаны властями Малайзии, однако ни одна из версий пока что не подтверждена.

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