Дайджест
Мексика может возобновить поставки мяса в Россию
16 февраль 2017 (13:40)
Министр сельского хозяйства латиноамериканской Мексики Хосе Кальсада Ровироса заявил, что Москва и Мехико достигли предварительной договоренности о возобновлении поставок мясо на российский рынок. Об этом сообщает «Газета.ру».
«Речь идет о схеме мясо в обмен на пшеницу, мы покупаем пшеницу, а Россия ее производит. Надеюсь, что все это будет решено очень быстро, планируется мой визит в Россию, возможно, в конце апреля, чтобы встретиться с министром сельского хозяйства Александром Ткачевым и привезти с собой продавцов мясо и покупателей пшеницы», — сказал Х.Кальсада.
«Речь идет о схеме мясо в обмен на пшеницу, мы покупаем пшеницу, а Россия ее производит. Надеюсь, что все это будет решено очень быстро, планируется мой визит в Россию, возможно, в конце апреля, чтобы встретиться с министром сельского хозяйства Александром Ткачевым и привезти с собой продавцов мясо и покупателей пшеницы», — сказал Х.Кальсада.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Минсельхоз США увидел в России будущего лидера по экспорту зерна
- ОАЭ могут начать поставки в РФ верблюжьего молока
- Говядина в январе выросла в цене на 1,6%
- За полтора месяца Грузия экспортировала в Россию 1,8 млн бутылок
- Министерство сельского хозяйства Свердловской области: После запрета на использование замороженного сырья птицефабрикам придется быстрее перерабатывать мясо
Loading...