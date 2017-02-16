Дайджест

Мексика может возобновить поставки мяса в Россию

16 февраль 2017 (13:40)

Министр сельского хозяйства латиноамериканской Мексики Хосе Кальсада Ровироса заявил, что Москва и Мехико достигли предварительной договоренности о возобновлении поставок мясо на российский рынок. Об этом сообщает «Газета.ру».

«Речь идет о схеме мясо в обмен на пшеницу, мы покупаем пшеницу, а Россия ее производит. Надеюсь, что все это будет решено очень быстро, планируется мой визит в Россию, возможно, в конце апреля, чтобы встретиться с министром сельского хозяйства Александром Ткачевым и привезти с собой продавцов мясо и покупателей пшеницы», — сказал Х.Кальсада.

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