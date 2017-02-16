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Глава Пентагона Джеймс Мэттис призвал общаться с Россией «с позиции силы»

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что с Россией необходимо вести переговоры «с позиции силы». Об этом сообщает «Газета.ру».



«В то время, как Соединенные Штаты и союзники пытаются взаимодействовать с Россией, мы должны одновременно обороняться, если Россия решила действовать вопреки международному праву», — сказал он.



Д.Мэттис подчеркнул, что, как и в «самые темные дни «холодной войны», США продолжают держать открытыми политические каналы для сотрудничества и деэскалации разногласий.



«Мы остаемся открытыми к возможностям по восстановлению партнерских отношений с Москвой, в то же время оставаясь реалистичными в наших ожиданиях и обеспечиваем нашим дипломатам возможность вести переговоры с позиции силы», — добавил министр обороны США.

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