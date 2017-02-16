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За 11 месяцев 2016 года розничный товарооборот в УрФО снизился на 7,3%
16 февраль 2017 (12:57)
УрБК, Екатеринбург,16.02.2017. По итогам 11 месяцев 2016 года розничный товарооборот в Уральском федеральном округе (УрФО) снизился на 7,3%. Об этом рассказал полномочный представитель президента РФ в УрФО Игорь Холманских.
«Падение отмечается во всех субъектах региона», — пояснил он.
Также, по его словам, за указанный период реальные доходы населения региона сократились на 8,6%.
«Снижение уровня заработной платы отмечается в пяти субъектах из шести. Рост наблюдается только Ямало-Ненецком автономном округе», — отметил И. Холманских.
«Падение отмечается во всех субъектах региона», — пояснил он.
Также, по его словам, за указанный период реальные доходы населения региона сократились на 8,6%.
«Снижение уровня заработной платы отмечается в пяти субъектах из шести. Рост наблюдается только Ямало-Ненецком автономном округе», — отметил И. Холманских.
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