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За 11 месяцев 2016 года розничный товарооборот в УрФО снизился на 7,3%

УрБК, Екатеринбург,16.02.2017. По итогам 11 месяцев 2016 года розничный товарооборот в Уральском федеральном округе (УрФО) снизился на 7,3%. Об этом рассказал полномочный представитель президента РФ в УрФО Игорь Холманских.



«Падение отмечается во всех субъектах региона», — пояснил он.



Также, по его словам, за указанный период реальные доходы населения региона сократились на 8,6%.



«Снижение уровня заработной платы отмечается в пяти субъектах из шести. Рост наблюдается только Ямало-Ненецком автономном округе», — отметил И. Холманских.

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