Новости дня

Верховный суд РФ отказал Google в передаче его спора с ФАС в суд по интеллектуальным правам

УрБК, Москва, 16.02.2017. Верховный суд России отклонил кассационную жалобу Google в рамках дела, в котором компания оспаривает законность решения и предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, признавшей Google нарушителем антимонопольного законодательства на рынке мобильных приложений для Android. Об этом сообщает «Прайм».



Американская компания подала жалобу на определение арбитражного суда Московского округа, которым этот суд ранее отменил передачу основного спора Google с ФАС в суд по интеллектуальным правам (СИП), на чем настаивал Google. Верховный суд РФ не нашел оснований для пересмотра судебного акта нижестоящей инстанции на заседании коллегии по экономическим спорам.



В этом деле суды двух инстанций — арбитраж Москвы и Девятый арбитражный апелляционный суд — уже подтвердили законность решения и предписания ФАС. Суд кассационной инстанции — арбитраж Московского округа — 1 декабря решил передать кассационную жалобу в СИП, однако 21 декабря по жалобам ФАС и «Яндекса» (третьего лица в деле) отменил свое решение и сам продолжил рассмотрение кассации Google. Очередное заседание назначено на 28 февраля.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: