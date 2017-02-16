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В 2017 году Свердловская область привлечет бюджетный кредит в размере 3,9 млрд рублей
16 февраль 2017 (12:02)
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2017. В 2017 году правительство Свердловской области планирует привлечь бюджетный кредит в размере 3 млрд 962 млн руб. под 0,1% годовых. Об этом на заседании правительства региона заявила глава областного Минфина Галина Кулаченко.
«В прошлом году этот финансовый инструмент позволил сэкономить областному бюджету 600 млн руб.», — сказала Г. Кулаченко.
Напомним, на конец 2016 года государственный долг Свердловской области вырос с 60,6 до 72,2 млрд руб.
В структуре госдолга бюджетные кредиты составляют 17 млрд 896 млн руб., банковские кредиты — 47 млрд 594 млн руб., государственные гарантии — 1 млрд 100 млн руб., облигации — 5 млрд 600 млн руб.
«В прошлом году этот финансовый инструмент позволил сэкономить областному бюджету 600 млн руб.», — сказала Г. Кулаченко.
Напомним, на конец 2016 года государственный долг Свердловской области вырос с 60,6 до 72,2 млрд руб.
В структуре госдолга бюджетные кредиты составляют 17 млрд 896 млн руб., банковские кредиты — 47 млрд 594 млн руб., государственные гарантии — 1 млрд 100 млн руб., облигации — 5 млрд 600 млн руб.
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