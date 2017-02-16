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В Екатеринбурге управляющая компания «СУЭРЖ СК» признана банкротом

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2017. Арбитражный суд Свердловской области признал управляющую компанию «СУЭРЖ СК» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



С иском о банкротстве управляющей компании «СУЭРЖ СК» обратилось в суд ПАО «Т Плюс». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов составляет 226 млн 489 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.



Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении компании открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.



Напомним, УК «СУЭРЖ СК» зарегистрирована в Екатеринбурге, основным видом деятельности является управление жилым фондом. В апреле 2016 года против руководства компании было возбуждено уголовное дело: оно подозревается в растрате не по назначению собранных с клиентов средств.

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