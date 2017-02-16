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АСВ: В 2017 году прирост вкладов населения в банках РФ составит 7-9%

УрБК, Москва, 16.02.2017. В этом году Агентство по страхованию вкладов (АСВ) прогнозирует рост вкладов населения в банках РФ на уровне 7-9%. Об этом сообщает «Финмаркет».



За прошлый год вклады населения выросли на 4,2% (без учета валютного курса — на 9,2%).



По оценкам ЦБ, вклады населения в 2017 году будут расти, но не такими высокими темпами, как в предыдущие годы.



«Наверное, вклады будут расти на уровне 2016 года», — заявила в декабре прошлого года глава ЦБ Эльвира Набиуллина.



АСВ также прогнозирует поступления от банков в фонд страхования вкладов на уровне 130 млрд руб.



За счет увеличения размера повышенной дополнительной ставки (с 300% до 500% от базовой ставки) дополнительные поступления в фонд в текущем году могут составить до 5 млрд руб.



По данным госкорпорации, в 2016 году страховые взносы банков в фонд составили около 100 млрд руб., в том числе в VI квартале — 29,7 млрд руб.



Напомним, АСВ с 1 января 2017 года увеличило повышенную дополнительную ставку банковских взносов в фонд до 400% с 300%.



Со II квартала ставка будет повышена еще раз — до максимального установленного законом значения в 500% от базовой ставки. Повышенный дополнительный взнос уплачивают банки, завышающие ставки не менее чем на 3% по сравнению со среднерыночным уровнем, а также кредитные организации с неустойчивым финансовым положением.

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