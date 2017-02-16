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В 2017 году на капремонт жилых домов в Свердловской области планируется выделить 7 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2017. В 2017 году в Свердловской области на капремонт жилых домов будет выделено 7 млрд руб. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев во время заседания регионального правительства.



«В 2016 году из регионального фонда капремонта было выделено 5 млрд руб. В 2017 году планируется выделить 7 млрд», — сказал Е. Куйвашев.



По его словам, на выделенные средства планируется отремонтировать 1,82 тыс. домов.



«В прошлом году Свердловская область заняла третье место среди регионов РФ по объему отремонтированных домом и второе место по объемам выполненных работ», — рассказал губернатор.



Как отметил заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт, в 2016 году в Свердловской области по программе капремонта было отремонтировано 1 тыс. 984 дома, из которых 1 тыс. 546 дома уже принято заказчиками.



«Однако осталось еще 596 неотремонтированных домов с 2015 года. Собираемость платежей составляет 84%», — заявил С. Швиндт.

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