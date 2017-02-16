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В Свердловской области сорвалось тестирование на должность главы фонда капремонта
16 февраль 2017 (10:23)
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2017. Тестирование кандидатов на должность директора Фонда содействия капитального ремонта многоквартирных домов Свердловской области сорвали технические неполадки.
Напомним, второй этап конкурса на замещение вакантной должности должен был пройти вчера, 15 февраля. Как сообщили УрБК в пресс-службе министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области, экзамен не состоялся из-за нарушения интернет-соединения с федеральным министерством, сотрудники которого разрабатывали тест.
Пока новая дата тестирования не назначена. Ожидается, что Минстрой определится с ней в ближайшее время, чтобы не затягивать процесс. После этого кандидатам предстоит пройти индивидуальное собеседование.
Имена кандидатов, прошедших во второй тур, в министерстве не называют. Согласно неофициальным данным, это глава Сухого Лога Станислав Суханов и руководитель нижнетагильской «УК Дзержинского района» Никита Копаев.
Напомним, что предыдущий директор фонда капремонта Александр Караваев подал в отставку в феврале 2016 года. С тех пор его полномочия исполняет заместитель Андрей Андриянов.
Напомним, второй этап конкурса на замещение вакантной должности должен был пройти вчера, 15 февраля. Как сообщили УрБК в пресс-службе министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области, экзамен не состоялся из-за нарушения интернет-соединения с федеральным министерством, сотрудники которого разрабатывали тест.
Пока новая дата тестирования не назначена. Ожидается, что Минстрой определится с ней в ближайшее время, чтобы не затягивать процесс. После этого кандидатам предстоит пройти индивидуальное собеседование.
Имена кандидатов, прошедших во второй тур, в министерстве не называют. Согласно неофициальным данным, это глава Сухого Лога Станислав Суханов и руководитель нижнетагильской «УК Дзержинского района» Никита Копаев.
Напомним, что предыдущий директор фонда капремонта Александр Караваев подал в отставку в феврале 2016 года. С тех пор его полномочия исполняет заместитель Андрей Андриянов.
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