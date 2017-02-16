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ВШЭ: Инфляционная цель ЦБ в 4% будет достигнута лишь в 2022 году

УрБК, Москва, 16.02.2017. Инфляция в России на уровне 4%, которая заявлялась Центробанком как цель на 2017 год, будет достигнута существенно позже — в 2022-м. Об этом сообщает «Банки.ру» со ссылкой на консенсус-прогноз экспертов Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».



По сравнению с предыдущим опросом, который проводился в первой половине ноября 2016 года, экспертные оценки изменились не слишком существенно. Наиболее заметным изменением стало снижение прогнозируемого роста потребительских цен на 0,3-0,4% для всего периода 2017-2023 годов. Что касается инфляционной цели Банка России (4%), то консенсус-прогноз предполагает, что она будет достигнута лишь в 2022 году. При этом только три эксперта верят в то, что эта цель будет достигнута уже в 2017 году; семь экспертов ожидают этого в 2018 году.



С другой стороны, семь экспертов полагают, что на протяжении всех семи лет, вплоть до 2023 года, инфляция так и не опустится до 4% в год. Впрочем, они тоже указывают в качестве ожидаемого показателя рост потребительских цен на 4,5-5%.



Некоторое недоверие к способности Банка России достичь заявленной цели остается, но какого-то чрезвычайного всплеска инфляции не ожидает никто, подводит итог ВШЭ.

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