Новости дня
ВШЭ: Инфляционная цель ЦБ в 4% будет достигнута лишь в 2022 году
16 февраль 2017 (10:04)
УрБК, Москва, 16.02.2017. Инфляция в России на уровне 4%, которая заявлялась Центробанком как цель на 2017 год, будет достигнута существенно позже — в 2022-м. Об этом сообщает «Банки.ру» со ссылкой на консенсус-прогноз экспертов Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
По сравнению с предыдущим опросом, который проводился в первой половине ноября 2016 года, экспертные оценки изменились не слишком существенно. Наиболее заметным изменением стало снижение прогнозируемого роста потребительских цен на 0,3-0,4% для всего периода 2017-2023 годов. Что касается инфляционной цели Банка России (4%), то консенсус-прогноз предполагает, что она будет достигнута лишь в 2022 году. При этом только три эксперта верят в то, что эта цель будет достигнута уже в 2017 году; семь экспертов ожидают этого в 2018 году.
С другой стороны, семь экспертов полагают, что на протяжении всех семи лет, вплоть до 2023 года, инфляция так и не опустится до 4% в год. Впрочем, они тоже указывают в качестве ожидаемого показателя рост потребительских цен на 4,5-5%.
Некоторое недоверие к способности Банка России достичь заявленной цели остается, но какого-то чрезвычайного всплеска инфляции не ожидает никто, подводит итог ВШЭ.
По сравнению с предыдущим опросом, который проводился в первой половине ноября 2016 года, экспертные оценки изменились не слишком существенно. Наиболее заметным изменением стало снижение прогнозируемого роста потребительских цен на 0,3-0,4% для всего периода 2017-2023 годов. Что касается инфляционной цели Банка России (4%), то консенсус-прогноз предполагает, что она будет достигнута лишь в 2022 году. При этом только три эксперта верят в то, что эта цель будет достигнута уже в 2017 году; семь экспертов ожидают этого в 2018 году.
С другой стороны, семь экспертов полагают, что на протяжении всех семи лет, вплоть до 2023 года, инфляция так и не опустится до 4% в год. Впрочем, они тоже указывают в качестве ожидаемого показателя рост потребительских цен на 4,5-5%.
Некоторое недоверие к способности Банка России достичь заявленной цели остается, но какого-то чрезвычайного всплеска инфляции не ожидает никто, подводит итог ВШЭ.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Минэкономразвития РФ ухудшило прогноз по снижению розничной торговли в 2016 году до 4,8%
- Центробанк снизил прогноз по росту ВВП в 2017 году до менее 1%
- МЭР планирует ограничить рост зарплат для преодоления стагнации в экономике страны
- МВФ ухудшил прогноз падения экономики России в 2016 году до 1%
- Центр развития ВШЭ: вероятность кризиса в России выросла до 29%
Loading...