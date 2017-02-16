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Fitch: Ликвидация 30 санируемых банков в РФ могла бы сэкономить до 500 млрд рублей
16 февраль 2017 (09:25)
УрБК, Москва, 16.02.2017. Ликвидация 30 санируемых на данный момент банков в РФ могла бы сэкономить до 500 млрд руб. К такому выводу пришли в рейтинговом агентстве Fitch, передает «Прайм».
Процедура выбора инвестора не является прозрачной, нет жестких требований к участию, а мониторинг за процессом санации является слабым, считают аналитики.
«Согласно нашему анализу 30 российских банков, в отношении которых в настоящее время применяется процедура санации, в большинстве случаев стоимость оказания поддержки банкам существенно превышает затраты на их ликвидацию. Мы оцениваем общее превышение приблизительно в 0,5 трлн руб.», — отмечают аналитики агентства.
По их словам, лоббирование со стороны кредиторов было фактором при принятии некоторых решений о спасении таких банков, поскольку большинство из них нельзя было назвать системно или регионально значимыми, так как их рыночные доли составляли менее 0,1%.
«Распространение господдержки на незастрахованных кредиторов создает неравные условия на рынке, а также влечет за собой их высокий аппетит к рискам», — полагают они.
Процедура выбора инвестора не является прозрачной, нет жестких требований к участию, а мониторинг за процессом санации является слабым, считают аналитики.
«Согласно нашему анализу 30 российских банков, в отношении которых в настоящее время применяется процедура санации, в большинстве случаев стоимость оказания поддержки банкам существенно превышает затраты на их ликвидацию. Мы оцениваем общее превышение приблизительно в 0,5 трлн руб.», — отмечают аналитики агентства.
По их словам, лоббирование со стороны кредиторов было фактором при принятии некоторых решений о спасении таких банков, поскольку большинство из них нельзя было назвать системно или регионально значимыми, так как их рыночные доли составляли менее 0,1%.
«Распространение господдержки на незастрахованных кредиторов создает неравные условия на рынке, а также влечет за собой их высокий аппетит к рискам», — полагают они.
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