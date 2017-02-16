Анонсы

Коротко о событиях дня

В 10.00 в Доме правительства Свердловской области (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1) состоится очередное заседание регионального кабинета министров. Основным вопросом заседания станет обсуждение хода реализации программ по переселению граждан из аварийного жилья, капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области. Также будут рассмотрены перспективы ввода жилья в 2017 году.



В 11.00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» (Екатеринбург, пр. Ленина, 20 а, 5 этаж, офис №502) состоится пресс-конференция председателя Свердловского областного суда Александра Дементьева.



В 11.00 в Екатеринбурге (ул. Добролюбова, 11) состоится пресс-конференция полномочного представителя президента РФ в УрФО Игоря Холманских.



В 12.00 в Доме правительства Свердловской области (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, 16 этаж) состоится пресс-конференция министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, посвященная итогам реализации региональной программы капремонта многоквартирных домов в 2016 году, а также задачам и целевым показателям программы на текущий период.

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