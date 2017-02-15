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Свердловское УФАС оштрафовало сысертское МУП ЖКХ «Западное» на 250 тыс. рублей
15 февраль 2017 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2017. Свердловское УФАС за нарушение закона о конкуренции оштрафовало сысертское МУП ЖКХ «Западное» на 250 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.
Свердловское УФАС России признало факты нарушений ст. 16 закона о защите конкуренции «Согласованные действия» со стороны администрации Сысертского городского округа, ЗАО «Комэнергоресурс», МУП ЖКХ «Сысертское», МУП ЖКХ «Западное» и МУП ЖКХ поселка Двуреченск. По данным ведомства, указанные организации сговорились, чтобы не допустить конкуренцию в закупке проектных работ по разработке схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
Между МУП ЖКХ «Западное» и ЗАО «Комэнергоресурс» были заключены договоры на оказание услуг по разработке схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на тех территориях, на которых в последующем эти предприятия были наделены статусами единой теплоснабжающей организации для систем теплоснабжения и гарантирующей организации для централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения.
Кроме того, заключены соглашения с администрацией Сысертского городского округа на выделение субсидий, которые связанны с возмещением затрат на выполнение работ по подготовке и разработке проектной документации по объектам муниципальной собственности.
Свердловское УФАС России признало факты нарушений ст. 16 закона о защите конкуренции «Согласованные действия» со стороны администрации Сысертского городского округа, ЗАО «Комэнергоресурс», МУП ЖКХ «Сысертское», МУП ЖКХ «Западное» и МУП ЖКХ поселка Двуреченск. По данным ведомства, указанные организации сговорились, чтобы не допустить конкуренцию в закупке проектных работ по разработке схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
Между МУП ЖКХ «Западное» и ЗАО «Комэнергоресурс» были заключены договоры на оказание услуг по разработке схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на тех территориях, на которых в последующем эти предприятия были наделены статусами единой теплоснабжающей организации для систем теплоснабжения и гарантирующей организации для централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения.
Кроме того, заключены соглашения с администрацией Сысертского городского округа на выделение субсидий, которые связанны с возмещением затрат на выполнение работ по подготовке и разработке проектной документации по объектам муниципальной собственности.
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